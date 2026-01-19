Big Game Bites Giveaway

¡Participa para ganar una tarjeta de regalo de Uber Eats de $200!



Big Game Bites se trata de la mejor parte de la temporada de fútbol: la comida. Un afortunado ganador se llevará una tarjeta de regalo de Uber Eats de $200, perfecta para llenarte de alitas, pizza, nachos, sushi, comida reconfortante o lo que más se te antoje cuando llegue el día del partido. Úsala para una watch party, una noche cómoda en casa o simplemente porque te mereces comida increíble sin esfuerzo (y con cero culpa por pedir “solo una cosa más”).

Úsala para armar la watch party definitiva, crear una mesa llena de snacks o darte ese festín de comfort food que se siente como un touchdown cada vez que se abre la bolsa del delivery. Desde favoritos llenos de salsa, desordenados y gloriosos, hasta comidas acogedoras que hacen que la noche se sienta especial, este premio es básicamente un baile de victoria para tu apetito.

Este es un concurso multimercado, disponible exclusivamente para nuestros suscriptores del newsletter. Así es como puedes participar:

Paso uno: Asegúrate de estar suscrito a nuestro boletín para recibir el correo del concurso con tu enlace de participación.

Paso dos: Mantente atento a tu bandeja de entrada. Cuando llegue el email del concurso, ábrelo y haz clic en el enlace especial para acceder al formulario oficial.

Paso tres: Complétalo, presiona enviar… ¡y listo! Ya estarás participando.