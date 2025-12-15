Participa para Ganar: Santana en Hertz Arena
Santana trae su gira Oneness Tour al Hertz Arena en Estero el miércoles 8 de abril Santana presentará canciones llenas de energía y pasión de sus cincuenta años de carrera,…
Santana trae su gira Oneness Tour al Hertz Arena en Estero el miércoles 8 de abril
Santana presentará canciones llenas de energía y pasión de sus cincuenta años de carrera, incluyendo los favoritos de los fans desde Abraxas hasta Woodstock y Supernatural, y mucho más.
¡Participa abajo para ganar 10 boletos!
Cómo participar: Entra Para Ganar
- Fechas del concurso: 12/15/25-1/1/26
- Cómo se selecciona el ganador: Sorteo al azar
- Cuándo se selecciona el ganador: Después del 1/1/2026
- Cuántas veces puede participar una persona: 1 vez por día
- Edad de los participantes: 18+
- Cuántos ganadores se seleccionan: 1
- Cuál es el premio: 10 boletos
- Cuál es el valor del premio: $520
- Quién proporciona el premio: Live Nation