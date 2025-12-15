ConcursosEventosHurricane Help Hub
Participa para Ganar: Santana en Hertz Arena

Santana trae su gira Oneness Tour al Hertz Arena en Estero el miércoles 8 de abril Santana presentará canciones llenas de energía y pasión de sus cincuenta años de carrera,…

Diana Beasley

Santana trae su gira Oneness Tour al Hertz Arena en Estero el miércoles 8 de abril

Santana presentará canciones llenas de energía y pasión de sus cincuenta años de carrera, incluyendo los favoritos de los fans desde Abraxas hasta Woodstock y Supernatural, y mucho más.

¡Participa abajo para ganar 10 boletos!

 Cómo participar:  Entra Para Ganar

  • Fechas del concurso: 12/15/25-1/1/26
  • Cómo se selecciona el ganador: Sorteo al azar
  • Cuándo se selecciona el ganador: Después del 1/1/2026
  • Cuántas veces puede participar una persona: 1 vez por día
  • Edad de los participantes: 18+
  • Cuántos ganadores se seleccionan: 1
  • Cuál es el premio: 10 boletos
  • Cuál es el valor del premio: $520
  • Quién proporciona el premio: Live Nation
Diana Beasley
