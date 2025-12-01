Snacks for Santa ¡Participa para Ganar una Tarjeta de Regalo de Uber Eats de $200!

¿Quién dijo que Santa es el único que se merece galletas? Este año, la magia de los snacks es para los adultos. Imagínalo: los niños dormidos, los regalos envueltos, y en lugar de correr por la cocina, tus antojitos llegan directo a tu puerta. 🍟🍪🥤

Participa en Snacks for Santa y gana la oportunidad de llevarte una Tarjeta de Regalo de Uber Eats por $200. Imagina acurrucarte con tu manta favorita, películas navideñas de fondo y una bebida caliente en mano mientras disfrutas de tus deliciosos pedidos a domicilio. Mientras la casa se sumerge en silencio y los niños sueñan con dulces, tú puedes soñar con tu comida favorita: pizza, alitas, sushi o postres llegándote justo cuando los quieres. Este premio es todo sobre consentirte, relajarte y disfrutar de un poquito de magia navideña bien merecida.

Este concurso multimercado es exclusivo para nuestros suscriptores del boletín, así que ya estás en la Lista de los Buenos.

✨ Así es como participas en Snacks for Santa ✨

Paso Uno: Asegúrate de estar suscrito a nuestro boletín. Aquí es donde enviamos el enlace especial de participación. ¿No estás suscrito todavía? Solo llena el formulario abajo. 👇

Paso Dos: Cuando el boletín llegue a tu correo, ábrelo y haz clic en el enlace para acceder al formulario de participación.

Paso Tres: Llénalo, haz clic en enviar, ¡y oficialmente estarás dentro!