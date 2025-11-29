Participa para Ganar: Busch Gardens Christmas Town

Christmas Town de Busch Gardens Tampa Bay está abierto todos los días hasta el 5 de enero de 2026.

Christmas Town ofrece diversión navideña para todas las edades, con atracciones favoritas del público, incluyendo el regreso de Kumba. Los visitantes pueden disfrutar de experiencias navideñas queridas como Santa's North Pole Experience, el Holly Jolly Express, y espectáculos deslumbrantes como Christmas on Ice. Delicias de temporada, tiendas exclusivas y oportunidades especiales para fotos hacen de Christmas Town una tradición preciada para familias y amigos.

Christmas Town está incluido con cualquier boleto de entrada diaria, Fun Card o Pase Anual.

Para más información, los visitantes pueden visitar ChristmasTown.com.

Participa abajo para tener la oportunidad de ganar 10 boletos y un pase de estacionamiento

