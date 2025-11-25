Cazzu y Belinda se Reúnen en Gala, Acaban con los Rumores

Cazzu y Belinda fueron captadas juntas por primera vez en la gala de GQ México 2025, un momento que rápidamente se volvió viral. Este fue un encuentro significativo ya que ambas estuvieron anteriormente relacionadas con Christian Nodal. Las dos se convirtieron en el centro de atención en las redes debido a la foto, que muchos interpretan como profesionalismo.

Después de años de rumores y comparaciones, ambas artistas aparecieron juntas. Belinda terminó su compromiso con Nodal a principios de 2022, y él poco después comenzó a salir con Cazzu, teniendo una hija antes de que se separaran recientemente. Hablando sobre su encuentro, Cazzu le dijo a los medios, diciendo, "Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas." Aunque una colaboración inmediata con Belinda no está en los planes, proyectos futuros podrían suceder.

Cazzu quiere mantenerse alejada de las narrativas de los medios que a menudo crean tensión entre ellas. "Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso... de lo que vieron no pasó," le dijo a los reporteros. Enfatizó que su conexión apenas está comenzando y cualquier posible colaboración será auténtica.

Abordando su presencia compartida en los medios debido a Nodal, Cazzu agregó, "Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre."

Expresando su frustración por el enfoque de los medios en sus conexiones pasadas con Nodal, Cazzu señaló que ambas artistas comparten más que solo una historia romántica. Cazzu deseó que la atención estuviera en los logros profesionales en lugar de en las vidas personales. Mientras tanto, Belinda recibió un premio celebrando su carrera mientras actualiza su música con nuevos proyectos. Sus últimas canciones, vistas por los fans como referencias a su pasado con Nodal, mantienen al público intrigado.

Ambas mujeres fueron reconocidas por sus contribuciones a la música, Belinda por el pop y Cazzu por el trap latino. Este reconocimiento llega después de sus rupturas públicas con Nodal, que las mantuvieron en los medios y alimentaron comparaciones continuas.