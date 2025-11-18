Karol G se une con Tainy para su nueva canción ‘ÚNICA’ que sale el 20 de noviembre

Karol G está lista para lanzar "ÚNICA" con el productor Tainy el 20 de noviembre de 2025. Esto viene después de que ganara un Latin Grammy por Canción del Año.

Este nuevo tema llega después de su álbum Mañana Será Bonito, que incluye el éxito mundial "TQG" con Shakira. La canción se llevó el premio a Mejor Interpretación Urbana/Fusión en los Latin Grammy Awards y llegó al número uno en el chart Billboard Global 200.

En un adelanto, Karol G comparte que "ÚNICA" trata sobre un amor pasajero que deja huella. "Nos dimos el lujo de vivir una vida que no debíamos tener. Aunque no había futuro, había verdad... algunos amores solo duran una noche, pero se quedan contigo para siempre", le dijo Karol G a Remezcla.

Los temas de amor fugaz de la canción reflejan las narrativas emocionales del trabajo anterior de Karol G. Su álbum Mañana Será Bonito también explora temas de crecimiento personal.

El adelanto muestra a Karol G en un vestido blanco junto al mar, con el sonido de una guitarra acústica creando el ambiente. Las imágenes van con su estilo más reciente tipo película.

Tainy expresó su emoción por el nuevo tema en Instagram, revelando la fecha de lanzamiento y la portada creada por Yoshitaka Amano, reconocido por su arte de fantasía.

Las redes sociales están que arden con la emoción por el tema. Los fans están esperando ansiosos esta colaboración, inspirados por las creaciones recientes de Tainy y esperando un temazo de Karol G.

Se están haciendo comparaciones entre el trabajo más reciente de Karol G y Rosalía. Ambas artistas están usando imágenes atrevidas y mezclando géneros. Han mostrado respeto mutuo en entrevistas.

"ÚNICA" es parte del segundo álbum de Tainy, después del tema "MONSTRUO" con Feid, que destacó un sonido de reggaetón experimental.