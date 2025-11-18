Juez renuncia en medio de controversia antes del evento de Miss Universo



Omar Harfouch, un músico, renunció como juez del concurso Miss Universo 74 apenas tres días antes del evento, citando una gran confusión sobre la selección de las semifinalistas.

Harfouch declaró que de repente se formó un grupo para seleccionar 30 semifinalistas de entre 121 competidoras. Mencionó que ninguno de los ocho jueces oficiales estuvo involucrado en esta decisión. Además, destacó que el grupo no oficial tenía conexiones con las concursantes, lo que generó preocupaciones sobre favoritismo.

El músico expresó sus preocupaciones en un video de Instagram, llamando la atención de los fanáticos y generando discusiones en línea. Comunicó sus objeciones de manera privada a los oficiales de Miss Universo, señalando que los resultados de la selección seguían siendo desconocidos. Harfouch destacó la falta de transparencia en una conversación con Raúl Rocha, lo que lo llevó a dejar el panel de jueces.

El entrenador de fútbol francés Claude Makélélé también se retiró como juez, planteando problemas sobre la transparencia. Otro grupo, "Beyond the Crown," involucrado en las eliminaciones de concursantes, generó especulaciones. Harfouch calificó esto como "ilegal," cuestionando sus prácticas.

La Organización Miss Universo negó cualquier irregularidad, afirmando que no se creó ningún grupo repentino. Confirmó que las evaluaciones siguieron procedimientos establecidos y monitoreados. La organización citó la salida de Harfouch como resultado de su "confusión expresada y declaración pública incorrecta."

La organización también prohibió a Harfouch usar cualquier marca de Miss Universo. Harfouch compartió un video diciendo que no podía justificar participar en una votación en la que nunca participó, señalando posibles problemas geopolíticos.

Una concursante anónima expresó su insatisfacción, revelando que las participantes se enteraron de los cambios a través de las redes sociales, lo que generó preguntas sobre la equidad. "Si la organización quiere representar el empoderamiento, entonces la honestidad, la equidad y la responsabilidad deben venir antes que las coronas y las cámaras," dijo la concursante.

El incidente generó debates sobre la equidad en los concursos de belleza internacionales, con llamados a una mayor responsabilidad. Tales preocupaciones han desafiado a Miss Universo en el pasado, ya que años anteriores vieron disputas sobre la selección de jueces y el trato.