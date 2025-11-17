La emocionante sesión de canto de Rosalía con Jimmy Fallon

Rosalía apareció en "The Tonight Show con Jimmy Fallon," cantando "La Perla" en un escenario de ensueño que parecía una cama. Aunque ya había dado entrevistas antes, promocionando su álbum "Motomami" en 2022, esta fue su primera presentación en vivo en el programa.

El escenario se parecía al lanzamiento de su álbum en Barcelona, donde cantó sobre una pila de colchones, como en el cuento de "La Princesa y el Guisante." Su nuevo álbum, "LUX," brilla con canciones en trece idiomas, llegando al cuarto lugar en las listas de Billboard—su primer éxito en el top cinco de Estados Unidos.

Habló sobre sus habilidades con los idiomas, mencionando que habla catalán, español y algo de inglés. Usando Duolingo, aprendió idiomas para conectarse con diferentes ideas. La curiosidad de Fallon sobre sus habilidades llevó a una conversación sobre su proceso de aprendizaje. "Pero cantas de manera auténtica. No sé cómo lo haces. Eres un fenómeno. Con esto, lo has partido," comentó Fallon, claramente impresionado.

El álbum incluye historias de mujeres de varias partes del mundo. Rosalía usó traductores y Google Translate para asegurar la pronunciación correcta. "Mio Cristo Piange Diamanti," una aria poco común, le tomó un año dominarla.

Rosalía describió "LUX" como su primera obra clásica, que le tomó tres años terminar debido a su visión clara. Fallon elogió el éxito de su álbum y citó a un crítico británico, "A diferencia de la catedral, su álbum está terminado," destacando su logro.

Durante el programa, Fallon aprendió a cantar "La Perla" en español con ella, lo que llevó a una divertida lección de ritmo. Ella le mostró cómo hacer las palmas flamencas, mencionando Jerez de la Frontera. "Tienes que estar suelto, el cuerpo tiene que estar suelto. Y ahora vamos a calentar," le instruyó.