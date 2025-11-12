Jennifer Lopez recibirá el Premio a la Equidad en el Entretenimiento

Jennifer Lopez será honrada con el Premio a la Equidad en el Entretenimiento 2025 en la gala de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter el 3 de diciembre en Los Ángeles. Este evento destacará su carrera y sus esfuerzos para promover la representación en la industria.

Su ascenso a la fama comenzó cuando se convirtió en la primera actriz latina en ganar $1 millón por una película con su papel en "Selena" allá en 1997. Ella ha sido una defensora constante de la representación en el entretenimiento a través de su trabajo como productora y empresaria. Nuyorican Productions, uno de sus proyectos, se enfoca en traer historias diversas al público.

Kerry Washington, quien recibió el premio en 2023, le presentará el galardón a López. Washington también ha trabajado incansablemente para promover la diversidad en los medios, defendiendo causas a través de sus papeles y activismo. Este premio reconoce a personas que ejemplifican y crean oportunidades para voces subrepresentadas.

El Premio a la Equidad en el Entretenimiento mide el progreso en diversidad. Ganadores anteriores como Selena Gomez, Issa Rae y Ryan Murphy han impulsado cambios significativos. Rae ha usado su influencia para brindar oportunidades a creativos afroamericanos, mientras que Murphy enfatiza la representación LGBTQ+ en sus obras.

Maer Roshan, editor en jefe de The Hollywood Reporter, elogió a López por su impacto, declarando: "Jennifer Lopez ha roto barreras y redefinido lo que es posible para las mujeres y los latinos en el entretenimiento," a The Hollywood Reporter. Agregó que ella ha construido una plataforma global para la representación e inclusión.

La próxima gala en The Beverly Hills Hotel recibirá a 600 líderes de la industria y VIPs. Este es el tercer año que el evento se lleva a cabo en el lugar, conocido por su importancia en la industria del entretenimiento.

En esta misma reunión, Gwyneth Paltrow será celebrada con el Premio de Liderazgo Sherry Lansing. Este honor reconoce a mujeres que demuestran liderazgo excepcional e impactan diversos sectores.

El evento coincide con el lanzamiento de la edición de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter, que presenta la lista Power 100. Esta lista destaca a ejecutivas y talentos femeninos influyentes que están moldeando el futuro del cine, la televisión y los medios.