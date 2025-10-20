ConcursosEventosHurricane Help Hub
Los Ingresos de la Música Latina Alcanzan $490M en la Primera Mitad de 2025, Marcando 12 Años Seguidos de Crecimiento

Diana Beasley
Fuerza Regida attends the 2024 Billboard Latin Music Awards
Photo by Jason Koerner/Getty Images

La música latina en los Estados Unidos generó $490.3 millones hasta junio de 2025, creciendo un 5.9% desde el año pasado. El aumento superó la tasa de crecimiento del mercado musical general.

"La música latina en los Estados Unidos sigue ganando popularidad y generando más valor gracias a los increíbles artistas cuya música conecta más allá del idioma y las barreras geográficas, con el apoyo de colaboraciones creativas con las disqueras," dijo Matt Bass a RIAA.com.

Con una porción del 8.8% de las ventas de música grabada en los Estados Unidos - subiendo desde 8.1% - la música latina continúa su racha ganadora que comenzó en 2013.

El streaming lidera el flujo de dinero, representando el 98% de los ingresos de la música latina. Esto es significativamente más alto que el 84% del mercado general de Estados Unidos.

Los servicios de suscripción generaron $271.1 millones durante la primera mitad de 2025, un aumento del 11.2%. Estrellas como Bad Bunny y Karol G han llevado la música latina al público general estadounidense.

Los datos muestran una clara diferencia entre los formatos digitales y físicos. Las ventas de vinilo alcanzaron solo $3.9 millones - una cantidad pequeña comparada con el 8% que representa en el mercado general de Estados Unidos.

La participación del género en el mercado ha visto un crecimiento notable en una década. Lo que comenzó como un pequeño 4% ha crecido a 8.8%. Ahora la RIAA clasifica la música latina entre las cuatro principales categorías de streaming en América.

Este año trajo cambios en cómo se mide el éxito. El cambio de la RIAA a informes mayoristas se alinea con los estándares globales, ofreciendo una mejor vista del dinero que llega a los artistas y disqueras.

Fuerza Regida
Diana BeasleyEditor
