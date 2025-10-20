Los Ingresos de la Música Latina Alcanzan $490M en la Primera Mitad de 2025, Marcando 12 Años Seguidos de Crecimiento

La música latina en los Estados Unidos generó $490.3 millones hasta junio de 2025, creciendo un 5.9% desde el año pasado. El aumento superó la tasa de crecimiento del mercado musical general.

"La música latina en los Estados Unidos sigue ganando popularidad y generando más valor gracias a los increíbles artistas cuya música conecta más allá del idioma y las barreras geográficas, con el apoyo de colaboraciones creativas con las disqueras," dijo Matt Bass a RIAA.com.

Con una porción del 8.8% de las ventas de música grabada en los Estados Unidos - subiendo desde 8.1% - la música latina continúa su racha ganadora que comenzó en 2013.

El streaming lidera el flujo de dinero, representando el 98% de los ingresos de la música latina. Esto es significativamente más alto que el 84% del mercado general de Estados Unidos.

Los servicios de suscripción generaron $271.1 millones durante la primera mitad de 2025, un aumento del 11.2%. Estrellas como Bad Bunny y Karol G han llevado la música latina al público general estadounidense.

Los datos muestran una clara diferencia entre los formatos digitales y físicos. Las ventas de vinilo alcanzaron solo $3.9 millones - una cantidad pequeña comparada con el 8% que representa en el mercado general de Estados Unidos.

La participación del género en el mercado ha visto un crecimiento notable en una década. Lo que comenzó como un pequeño 4% ha crecido a 8.8%. Ahora la RIAA clasifica la música latina entre las cuatro principales categorías de streaming en América.