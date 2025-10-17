Participa para ganar: Ana Gabriel: Tour Claro de Luna

¡La Luna de America vuelve a brillar! Ana Gabriel llega este 9 de noviembre a Fort Myers con su gira Claro de Luna. Ana Gabriel, Domingo, 9 de noviembre en el Hertz Arena.

Términos importantes - En línea

Cómo participar: Participa para ganar

Fechas del concurso: 12 de octubre - 2 de noviembre

Selección del ganador: 3 de noviembre de 2025

Horario de selección del ganador: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Número de participantes: Mayores de 18 años

Número de ganadores: 10

Premio: 2 entradas

Valor del premio: $130