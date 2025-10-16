Karol G Hace Historia como la Primera Ángel Latina de Victoria’s Secret en el Desfile de Moda 2025

La cantante colombiana Karol G hizo historia al convertirse en la primera latinoamericana en usar las alas de Victoria's Secret Angel en su Desfile de Moda 2025. El evento histórico ocurrió el 15 de octubre en el Brooklyn Navy Yard en Nueva York.

Deslumbró al público con un body rojo brillante de encaje cubierto de cristales y las icónicas alas. Durante su presentación, se quitó una falda larga, revelando un diseño más corto mientras cantaba en la pasarela.

Un llamativo texto "LATINA" resaltaba en el centro del escenario. El director creativo del show, Adam Selman, creó un tema de día a noche, mezclando tendencias actuales con estrellas musicales globales.

Madison Beer, Missy Elliott, y las integrantes de TWICE Nayeon, Momo, Tzuyu y Jihyo completaron el elenco estelar. Sus shows combinaron estilos musicales de tres continentes en una presentación increíble.

Ella abrió con "Ivonny Bonita" de su álbum "Tropicoqueta". Para el final, regresó usando las famosas alas para cantar "Latina Foreva".

La marca ofreció compras en tiempo real para los espectadores. Los fans podían comprar los looks de la pasarela por varias opciones - el sitio web de la compañía, la aplicación móvil, tiendas y Amazon Fashion durante el show en vivo.

Las nuevas colecciones mostraron un cambio en la dirección del estilo. Las últimas piezas presentaron materiales de seda y diseños brillantes en más tallas, alejándose de los límites de tallas anteriores.

Este show marcó un gran cambio en la imagen de la marca. Las artistas y modelos vinieron de diferentes países y orígenes, dejando atrás los viejos estándares de belleza.

El show llegó a los espectadores por muchas plataformas. La cobertura se transmitió por redes sociales, canales de televisión y servicios de streaming en todo el mundo.