Jennifer Lopez Revela Cuál Ha Sido Su Mejor Beso En La Pantalla

Durante un episodio reciente de “Watch What Happens Live” con Andy Cohen, Jennifer Lopez reveló que Brett Goldstein fue su beso favorito en pantalla. “Te voy a decir mi favorito…

Diana Beasley
Host Jennifer Lopez attends the 2025 American Music Awards
Photo by David Becker/Getty Images

Durante un episodio reciente de "Watch What Happens Live" con Andy Cohen, Jennifer Lopez reveló que Brett Goldstein fue su beso favorito en pantalla. "Te voy a decir mi favorito — acabo de hacer una película con Brett Goldstein y diría que él fue el mejor besador," le dijo a Sunny 101.5.

Su elección es notable considerando sus compañeros anteriores de pantalla - incluyendo grandes nombres como George Clooney, Matthew McConaughey y Owen Wilson. Curiosamente, no mencionó a su ex esposo Ben Affleck, a pesar de que protagonizaron dos películas juntos.

La pareja actúa junta en una próxima película de Netflix titulada "Office Romance". La película toma un camino diferente de las típicas comedias románticas, inspirándose en comedias más atrevidas como "Knocked Up".

Goldstein, famoso por su papel en "Ted Lasso", asumió responsabilidades adicionales al co-escribir el guión con Joe Kelly, ayudando a dar forma tanto a la trama como a los personajes.

Empezaron a circular rumores sobre una posible química entre los actores fuera del set. Ambos rápidamente negaron estas especulaciones. El actor británico dejó claro que quería privacidad.

"Ya no tengo nada que decir sobre mi vida personal," dijo firmemente, terminando cualquier discusión adicional.

Aunque algunos relacionaron su elección con su reciente colaboración, López mantuvo la conversación enfocada en su trabajo en la próxima película.

Alejándose de las típicas historias románticas, su proyecto de Netflix está llamando la atención por su enfoque único y la química entre los protagonistas en pantalla.

A pesar de haber trabajado con actores talentosos como Ralph Fiennes, Richard Gere y Josh Lucas en películas anteriores, ninguno llegó a la lista de escenas de besos memorables de López.

Jennifer Lopez
Diana BeasleyEditor
