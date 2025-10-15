Gloria Estefan Sacude el Festival de Madrid con un Espectáculo de Dos Horas Celebrando sus 50 Años en la Música

La Plaza de Colón en Madrid se llenó de gente el domingo por la mañana cuando Gloria Estefan subió al escenario. Durante dos horas increíbles, celebró sus 50 años en la música durante el festival Hispanidad 2025.

La cantante ganó 484,000 euros por este concierto gratuito, apoyado por el programa de artes de la Comunidad de Madrid. Su increíble trayectoria ha resultado en más de 100 millones de discos vendidos y varios premios Grammy.

"Tenemos que celebrar lo que nos une: este idioma increíble. ¡Qué alegría ser parte de una celebración tan especial!", dijo Estefan a Sunny 101.5.

El show incluyó los favoritos de los fans - "Oye mi canto," "Mi Tierra," y el icónico "Conga." Mezcló nuevas canciones de su próximo álbum Raíces. "Conga," que ahora tiene 40 años, sigue siendo el éxito que ayudó al pop latino a entrar en la música popular.

La artista invitada Nathy Peluso se unió para un animado "Chirriqui Chirri." En un momento emotivo, Emily Estefan rindió homenaje a Billie Holiday, demostrando que la música corre en la familia.

Antes del show, Isabel Díaz Ayuso de Madrid se reunió con la superestrella. Durante la presentación, los fans ondeaban banderas de todo el mundo hispanohablante - desde Cuba hasta Argentina.

El momento más destacado fue cuando Emilio Estefan se unió a su esposa para interpretar "Cuba libre." Su actuación capturó los sentimientos profundos de dejar el hogar y empezar de nuevo.

Su próximo álbum, Raíces, sale en mayo de 2025. Grabado en los Estudios Crescent Moon de Miami con Emilio como productor, combina ritmos tradicionales con sonidos modernos. El álbum ya está llamando la atención en los Latin Grammy.

Los eventos del Día de la Hispanidad en Madrid recibieron a Estefan bajo el lema "Todos los acentos caben en Madrid." El quinto festival de la Hispanidad se celebra del 3 al 12 de octubre de 2025.