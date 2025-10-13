ConcursosEventosHurricane Help Hub
LISTEN LIVE

The Fall Flavor Feast

¡Prepárate para saborear la temporada! El concurso multimercado Fall Flavor Feast te da la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Uber Eats de $200, perfecta para disfrutar todos…

Elizabeth Urban

¡Prepárate para saborear la temporada! El concurso multimercado Fall Flavor Feast te da la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Uber Eats de $200, perfecta para disfrutar todos tus sabores otoñales favoritos sin salir de casa. 

Imagina pedir comida de última hora para una noche de películas acogedora, recibir golosinas con especias de calabaza directamente en tu puerta, organizar un brunch de fin de semana con amigos o tener todos los snacks necesarios para una reunión otoñal espontánea. Podrías pedir una cena completa para la familia, surtirte de dulces de temporada o probar algunos restaurantes nuevos sin siquiera salir. Con $200 para gastar en Uber Eats, las posibilidades para festines otoñales deliciosos y cómodos son infinitas. 

El Fall Flavor Feast es un concurso multimercado exclusivo para suscriptores del boletín. Eso significa que solo nuestra audiencia especial tiene la oportunidad de disfrutar toda la diversión llena de sabor. 

Cómo Participar 

Paso 1: Asegúrate de estar suscrito a nuestro boletín. Allí encontrarás concursos exclusivos como este, además de novedades frescas que no querrás perderte. ¿Aún no estás suscrito? No hay problema—completa el formulario a continuación. Si no lo ves, sigue desplazándote… ¡está ahí! 

Paso 2: Revisa tu bandeja de entrada. Cuando llegue el correo del concurso, ábrelo y haz clic en el enlace especial dentro. Ese enlace desbloquea el formulario oficial de participación. 

Paso 3: Llénalo, haz clic en enviar ¡y ya estás participando por premios deliciosamente buenos! Tan fácil como un pastel de calabaza. 

Elegiremos al ganador el 27 de octubre. Gracias por suscribirte y unirte al Fall Flavor Feast—tu próxima aventura llena de sabor podría estar a solo un clic de distancia. 

REGLAS DEL CONCURSO

Cash Giveaway
Elizabeth UrbanWriter
Related Stories
Texans Embrace Pickleball's Increasing Popularity
Playa 98.1La YMCA Inicia su Primer Torneo Nacional de Pickleball con Cupos Disponibles para el Campeonato U.S. OpenRebecca Allen
El Condado de Collier Regala Pescados Gratis Para Combatir los Mosquitos
Playa 98.1El Condado de Collier Regala Pescados Gratis Para Combatir los MosquitosRebecca Allen
A slice of hot Italian pizza with stretching cheese. Pizza pepperoni on a dark wooden background.
Playa 98.1Chef de pizza de Fort Myers se une al Equipo de Pizza de los Estados Unidos después de sus éxitos a nivel estatal y nacionalDiana Beasley
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect