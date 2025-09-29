ConcursosEventosHurricane Help Hub
The Spooky Savings Spectacular

El aire ya huele a Halloween. Las calabazas iluminan, los tazones de dulces se desbordan y cada noche se siente un poco más mágica. Para celebrar la temporada, te damos…

Elizabeth Urban

El aire ya huele a Halloween. Las calabazas iluminan, los tazones de dulces se desbordan y cada noche se siente un poco más mágica. Para celebrar la temporada, te damos la oportunidad de ganar a lo grande con el Spooky Savings Spectacular

Un afortunado ganador se llevará una tarjeta de regalo de Amazon de $200, el premio perfecto para surtirte de todo lo relacionado con Halloween. Imagina llenar tu casa de decoración espeluznante que sorprenda a tus invitados, elegir los disfraces más creativos para ti y tus amigos, y abastecerte de todos los dulces con los que sueñan los pequeños que toquen tu puerta. También podrías conseguir accesorios para fiestas temáticas, detalles tenebrosos para tu hogar o hasta esos antojos especiales para que tu noche de películas de Halloween sea más acogedora y divertida. Con $200 en tus manos, tus celebraciones de Halloween pueden subir de nivel con más dulces, más disfraces y más decoración embrujada de lo que jamás imaginaste. 

Cómo participar 

Paso 1: Asegúrate de estar suscrito a nuestro boletín. Es tu acceso exclusivo a concursos como este, además de novedades y recomendaciones que no te puedes perder. ¿Aún no estás en la lista? No te preocupes—solo completa el formulario más abajo. ¿No lo ves de inmediato? Sigue bajando… está esperándote. 👇 

Paso 2: ¡Revisa tu correo! Cuando llegue nuestro email, ábrelo y haz clic en el enlace especial que encontrarás dentro. Ese enlace te llevará directamente al formulario oficial de participación. 

Paso 3: Completa el formulario, haz clic en enviar, ¡y listo! Ya estás oficialmente en la carrera por el premio. Tan fácil como un pastel de calabaza. 

🕸️ Un ganador será seleccionado el 13 de octubre y contactado directamente por nuestro equipo de premios. 

Hasta entonces, enciende las linternas, pon el ambiente espeluznante y sueña con todos los dulces, disfraces y decoraciones fantasmales que tu premio podría hacer realidad. 

CONTEST RULES

Cash Giveaway
Elizabeth Urban
