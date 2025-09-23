Shakira Hace Historia con 12 Conciertos Agotados en el Estadio de la Ciudad de México y Visita el Museo de Frida Kahlo con sus Hijos

La estrella del pop colombiana acaba de terminar 12 conciertos seguidos con entradas agotadas en el Estadio GNP de Ciudad de México, rompiendo récords para artistas femeninas en una sola ciudad. El enorme estadio recibió a 65,000 fans emocionados cada noche.

En México y el resto de América Latina, sus últimos shows atrajeron a 1.3 millones de personas en 25 conciertos. Ahora es la primera artista en vender un millón de boletos solo en México - un logro increíble.

"Buenas noches México... La verdad, 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis sueños más locos. Gracias... Es un verdadero regalo que nunca olvidaré," dijo Shakira a Hola.

Para su último show, invitó como artista especial a Danna y a un mariachi completo. Poco después, publicó en sus redes sociales para agradecer a sus fans de todo corazón.

Al día siguiente fue más tranquilo. Visitó el famoso Museo de Frida Kahlo en Coyoacán con sus hijos Milan y Sasha, y su hermano Tonino. Los fans que se la encontraron vieron a Shakira relajada y contenta tomándose fotos con ellos.

Sus hijos - Milan, de 12 años, y su hermanito - han estado viajando con ella a todas partes últimamente. Desde los Grammy hasta las paradas de la gira, están conociendo el mundo y absorbiendo cultura en el camino.

Lo próximo: el Festival Global Citizen de Nueva York el 27 de septiembre. Después, su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran llegará a Sudamérica con shows en siete países.