Bad Bunny termina su serie de conciertos en Puerto Rico con una presentación junto a Marc Anthony

En un final épico el 20 de septiembre, Bad Bunny terminó su tremenda serie de 30 conciertos en Puerto Rico. La noche llegó a su punto máximo cuando Marc Anthony se unió a él para una presentación increíble de "Preciosa" - transmitida en vivo por Amazon Music y Twitch.

En El Choli en San Juan, el último show cerró su serie "No Me Quiero Ir De Aquí" que comenzó el 11 de julio. Después de que los boletos se agotaron en minutos, agregó este show final para satisfacer la enorme demanda de los fans locales.

"Voy a extrañar esta energía. Los amo, Puerto Rico... Les prometo que nunca voy a cambiar," dijo el artista a GrooveVolt.

El público se volvió loco cuando siete artistas invitados subieron al escenario. RaiNao empezó la noche, seguido por tremendos shows de Dei V, Ñengo Flow, Arcángel, De La Ghetto, y el dúo Jowell & Randy.

El momento más destacado fue cuando las dos estrellas se juntaron para cantar "Preciosa," el querido clásico de 1937 de Rafael Hernández Marín. Mientras interpretaban el preciado himno puertorriqueño, miles de fans cantaron juntos, llegando al emotivo final: "Yo te quiero, Puerto Rico."

Al limitar la venta de boletos a los locales, estos shows marcaron un nuevo estándar para la música de la isla. Durante las calurosas noches de verano, cada concierto se convirtió en una celebración del orgullo puertorriqueño.