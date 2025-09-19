Ex Miembro de CNCO Erick Colón Lanza su Primera Canción como Solista y Planea Gira

Después de que CNCO se separó en noviembre, Erick Colón, nacido en Cuba, dio un paso adelante con "Te Veo", su primer sencillo como solista.

"Siento como si estuviera empezando desde cero aunque llevo una década haciendo música", le dijo Colón a Remezcla.

Su nueva canción mezcla pop pegajoso con ritmos urbanos. En el video musical, Colón viste unos khakis casuales con palmeras meciéndose en el fondo - un guiño a sus raíces cubanas.

Con solo 14 años, llamó la atención de todos en La Banda en 2015. Poco después, su grupo se disparó a la fama, acumulando miles de millones de vistas y presentándose con estrellas como Ricky Martin y Ariana Grande.

Colaborando con los productores JonTheProducer y Richi López, su EP explora el amor y el crecimiento personal. Cada canción muestra una faceta diferente de quién es como artista.

Sus fans latinoamericanos pronto podrán verlo en vivo. Estará mostrando su nuevo sonido mientras hace prensa y shows en Colombia y México.

Durante su tiempo con CNCO, llegó a lo más alto de las listas con álbumes como "Primera Cita" y "CNCO", que dominaron los rankings de Billboard.