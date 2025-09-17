Nominaciones a los Latin Grammy Causan Polémica al Ignorar a Grandes Artistas

Bad Bunny encabeza las nominaciones de los Latin Grammy este año con impresionantes 12 nominaciones. Sin embargo, los fans están molestos por ausencias notables, ya que artistas populares como Fuerza Regida y Natti Natasha quedaron fuera de las categorías principales.

La ceremonia se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena con algunas novedades. TelevisaUnivision transmitirá el show, que ha agregado dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

El productor Edgar Barrera empata con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, cada uno recibiendo 10 nominaciones. Las nominaciones de Barrera cubren producción y composición, mientras que el álbum "Papota" del dúo recibió reconocimiento en la categoría álbum del año.

Las exclusiones dejaron a muchos expertos de la industria desconcertados. El éxito de Fuerza Regida en Billboard 200 "111XPANTIA" no recibió nominaciones como álbum. Solo recibieron reconocimiento por "Me Jalo," su colaboración con Grupo Frontera.

La artista emergente Joaquina, quien se convirtió en la ganadora más joven de Mejor Artista Nuevo 2023 a los 21 años, obtuvo cuatro nominaciones. Su álbum "al romper la burbuja" compite por álbum del año.

La academia volvió a pasar por alto a Xavi, a pesar de ganar Artista del Año (Nuevo) en los Billboard Latin Music. "venequia" de Danny Ocean, con su carga política, tampoco logró entrar.

Los jueces evaluaron música en 60 categorías lanzada entre junio 2024 y mayo 2025. Los críticos cuestionaron por qué "LA MuDANZA" de Bad Bunny, claramente una salsa, apareció en categorías urbanas.