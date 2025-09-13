Gana Boletos Para Disfrutar Howl-O-Scream en Busch Gardens
¡Howl-O-Scream regresa a Busch Gardens Tampa Bay en fechas selectas del 5 de septiembre al 1 de noviembre de 2025! ¡Participa para ganar entradas y un pase de estacionamiento! El…
¡Howl-O-Scream regresa a Busch Gardens Tampa Bay en fechas selectas del 5 de septiembre al 1 de noviembre de 2025!
¡Participa para ganar entradas y un pase de estacionamiento!
El evento de este año toma control de todo el parque con cinco casas embrujadas, cinco zonas de terror, nueve bares temáticos y dos espectáculos. Además, los visitantes pueden enfrentar sus miedos con paseos nocturnos en 10 atracciones de clase mundial, incluyendo Iron Gwazi, la montaña rusa híbrida más alta de Norteamérica y la más rápida y empinada del mundo, y la NUEVA Phoenix Rising.
Howl-O-Scream es un evento que requiere boleto por separado. Para más información, visita howloscreamtampa.com.
Cómo participar: Participa Para Ganar
- Fechas del concurso: 15/9/25 - 26/9/25
- Cómo se selecciona el ganador: Sorteo al azar
- Cuándo se selecciona el ganador: después del 25/9/25
- Cuántas veces puede participar una persona: 1
- Edad de los participantes: mayores de 18 años
- Cuántos ganadores serán seleccionados:
- Cuál es el premio: 2 entradas para Howl-O-Scream + pase de estacionamiento
- Cuál es el valor del premio: $255.72
- Quién proporciona el premio: Busch Gardens