Gana Boletos Para Disfrutar Howl-O-Scream en Busch Gardens

¡Howl-O-Scream regresa a Busch Gardens Tampa Bay en fechas selectas del 5 de septiembre al 1 de noviembre de 2025! ¡Participa para ganar entradas y un pase de estacionamiento! El…

¡Howl-O-Scream regresa a Busch Gardens Tampa Bay en fechas selectas del 5 de septiembre al 1 de noviembre de 2025!

¡Participa para ganar entradas y un pase de estacionamiento!

El evento de este año toma control de todo el parque con cinco casas embrujadas, cinco zonas de terror, nueve bares temáticos y dos espectáculos. Además, los visitantes pueden enfrentar sus miedos con paseos nocturnos en 10 atracciones de clase mundial, incluyendo Iron Gwazi, la montaña rusa híbrida más alta de Norteamérica y la más rápida y empinada del mundo, y la NUEVA Phoenix Rising.

Howl-O-Scream es un evento que requiere boleto por separado. Para más información, visita howloscreamtampa.com.

 Cómo participar: Participa Para Ganar

  • Fechas del concurso: 15/9/25 - 26/9/25
  • Cómo se selecciona el ganador: Sorteo al azar
  • Cuándo se selecciona el ganador: después del 25/9/25
  • Cuántas veces puede participar una persona: 1
  • Edad de los participantes: mayores de 18 años
  • Cuántos ganadores serán seleccionados:
  • Cuál es el premio: 2 entradas para Howl-O-Scream + pase de estacionamiento
  • Cuál es el valor del premio: $255.72
  • Quién proporciona el premio: Busch Gardens
Diana BeasleyEditor
Beasly Media Group, LLC
