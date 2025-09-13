Gana Boletos Para Disfrutar Howl-O-Scream en Busch Gardens

El evento de este año toma control de todo el parque con cinco casas embrujadas, cinco zonas de terror, nueve bares temáticos y dos espectáculos. Además, los visitantes pueden enfrentar sus miedos con paseos nocturnos en 10 atracciones de clase mundial, incluyendo Iron Gwazi, la montaña rusa híbrida más alta de Norteamérica y la más rápida y empinada del mundo, y la NUEVA Phoenix Rising.