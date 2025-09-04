Fifth Harmony Se Presenta Sin Camila Cabello en Concierto de los Jonas Brothers, Primer Show Desde 2018

En un momento inesperado en el Dos Equis Pavilion de Dallas, cuatro miembras de Fifth Harmony se reunieron en el escenario el 31 de agosto de 2025. La presentación sorpresa, su primera en siete años, dio nueva energía a la parada del tour JONAS20 de los Jonas Brothers.

Las integrantes Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke impresionaron a los fans con sus éxitos "Worth It" y "Work From Home." Aunque no estuvo presente, la ex integrante Camila Cabello mostró su apoyo publicando emojis de corazón en las actualizaciones del grupo.

"Honestamente, creo que todas lo hacemos. Estaríamos mintiendo si dijéramos que esto es algo perfecto... para las bandas creadas es más difícil," dijo Cabello a Latina magazine en 2015, antes de su salida en 2016.

La reunión se apoderó de las redes sociales mientras las integrantes compartían videos con los fans, provocando una avalancha por la mercancía de edición limitada con la fecha del regreso.

The X Factor unió a estas estrellas individuales en 2012, formándolas como un grupo exitoso. Su primer EP "Better Together" salió en 2013, pero su álbum "Reflection" de 2015 fue el que verdaderamente las lanzó a la fama.

Después de que Cabello se fue en diciembre de 2016, las otras cuatro siguieron haciendo música hasta mayo de 2018. Luego tomaron un descanso prolongado que duró hasta ahora.

Justo antes de su aparición en Dallas, su presencia en línea regresó con fuerza. Su sitio web se iluminó con nuevo contenido y lanzamientos de mercancía fresca.

Durante su tiempo separadas, cada cantante encontró su propio camino. Normani creó éxitos suaves de R&B, mientras que Brooke mezcló ritmos latinos en sus canciones. Jane combinó R&B con sonidos polinesios, mientras Jauregui exploró música alternativa.

Su último año activo incluyó colaboraciones con estrellas como Pitbull, además de apariciones en los Latin American Music Awards y eventos de Disney a principios de 2018.