Lady Gaga y Jenna Ortega Estrenan Nueva Canción en la Fiesta de la Segunda Temporada de ‘Wednesday’ en Nueva York

Netflix y Spotify organizaron la "Fiesta del Cementerio" en el elegante Guastavino's en Nueva York, donde 300 invitados se reunieron para una celebración espeluznante. El evento marcó el final de la gira "El Baile de los Muertos" mientras presentaba la nueva canción de Lady Gaga para la próxima temporada de "Merlina".

"Estoy emocionada de lanzar esta canción junto con Merlina. Soy una gran fan del programa y me divertí muchísimo participando en él para apoyar 'El Baile de los Muertos'", dijo Gaga a Beautiful Ballad.

Los invitados pudieron escuchar en exclusiva la misteriosa nueva canción mientras estaban sentados en ataúdes hechos a medida. La canción estará disponible para todos cuando se estrene la Segunda Temporada el 3 de septiembre de 2025.

Las estrellas Jenna Ortega, Emma Myers y Joy Sunday llegaron para celebrar. Ortega dejó a todos asombrados con un vestido gris llamativo decorado con diseños de esqueletos y brillantes cristales plateados.

Gaga apareció toda de negro, luciendo un look inspirado en la época victoriana coronado con una increíble pieza de alas de murciélago - creada en el estudio de Jenny Beattie con los diseñadores Anton Femia y Matthew David Andrews.

La fiesta confirmó las teorías de los fans de que Gaga interpretará a Rosaline Rotwood. Se unió al elenco después de que su canción "Bloody Mary" se convirtiera en un baile viral en TikTok durante la Primera Temporada.

El experto en terror Tim Burton regresa para dirigir varios episodios. Alfred Gough y Miles Millar continúan como showrunners, después del estreno de la primera parte el 6 de agosto.