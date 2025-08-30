Bad Bunny y Gloria Estefan encabezan la carrera por los Premios Grammy Latino 2025

La Academia Latina de la Grabación arranca su 26ª entrega de los Premios Latin Grammy el 13 de noviembre de 2025. Las nominaciones están encabezadas por "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny y "Raíces" de Gloria Estefan.

Las canciones lanzadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 forman la lista de este año. Las nominaciones muestran una mezcla diversa de sonidos y colaboraciones, resaltando la creciente influencia mundial de la música latina.

El nuevo disco de Bad Bunny llegó directo al número uno en Billboard 200. Su música mezcla elementos tradicionales puertorriqueños - plena, salsa y jíbaro - con sonidos modernos de house y trap.

Estefan regresa a la música en español después de 18 años con nuevas interpretaciones de ritmos cubanos contando historias personales. Peso Pluma hizo historia cuando su "Éxodo" se convirtió en el primer álbum mexicano en llegar al top cinco de Billboard 200.

La categoría Grabación del Año destaca el éxito de Bad Bunny "DTMF." Kali Uchis y Peso Pluma se unieron para crear una mezcla única de bolero clásico y pop contemporáneo en "Igual Que Un Ángel."

Los nominados a Mejor Artista Nuevo abarcan varios géneros musicales. Los grupos mexicanos Grupo Frontera y Yahritza y Su Esencia compiten con los artistas puertorriqueños Young Miko y Villano Antillano.

Tres fuerzas musicales dominan las nominaciones este año: la energía dinámica de Puerto Rico, el nuevo talento de México y los ritmos clásicos de Cuba. Los artistas siguen innovando, mezclando estilos latinos tradicionales y modernos.

Los músicos brasileños y artistas alternativos completan la categoría Álbum del Año. Nuevas artistas como Girl Ultra y Marilina Bertoldi desafían a los veteranos de la industria.