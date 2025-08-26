Karol G Lista para una Serie Histórica de Ocho Shows en el Crazy Horse de París

Karol G está haciendo historia como la primera latina en encabezar el legendario Crazy Horse Paris en sus 70 años de existencia. Ella se presentará en ocho shows del 25 al 28 de septiembre de 2025.

La estrella colombiana mezclará canciones de "Tropicoqueta", su álbum de 2025, con elementos clásicos del cabaret. Su música combina ritmos de merengue, bachata y mambo. "La primera vez que vi el show de Crazy Horse Paris, quedé completamente asombrada y me enamoré de lo que vi en ese escenario", dijo Karol G a Pollstar.

Se une a un grupo selecto de artistas anteriores que incluye a Lisa de BLACKPINK, la estrella del burlesque Dita Von Teese, y la artista Viktoria Modesta. El director creativo mexicano Arturo Rico trabajará junto con la Directora Creativa Principal Andrée Deissenberg para dirigir los shows.

La famosa coreógrafa Danielle Polanco, conocida por trabajar con Janet Jackson y Beyoncé, creó los números de baile. Los shows buscan mezclar la elegancia parisina con la energía latina.

Su gira "Mañana Será Bonito" llenó estadios en todo el mundo desde agosto de 2023 hasta septiembre de 2024. La masiva gira de 62 shows atrajo a más de 2.2 millones de fans y recaudó 305 millones de dólares.

United Talent Agency maneja sus contrataciones en Norteamérica. Raymond Acosta es su manager mientras que su hermana Jessica Giraldo ayuda a dirigir las operaciones.