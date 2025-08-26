Jennifer Lopez Comparte Foto en Instagram con su Hija Durante Viaje a los Hamptons

J.Lo publicó una linda foto en Instagram mientras paseaba por los Hamptons con Emme Muniz, de 17 años, en el jeep del profesor de canto Stevie Mackey. La foto soleada del 23 de agosto de 2025 capta a madre e hijo disfrutando del aire veraniego.

Usando una cómoda sudadera "Le Sunshine" de Kerri Rosenthal, la estrella de 56 años se veía radiante junto a Emme. Su cabello castaño brillaba bajo el sol mientras pasaban una tarde relajada juntos.

"Siempre me da tanta alegría escuchar sus pensamientos y lo que piensan sobre las cosas. Si les preguntas, te darán su opinión honesta sobre todo", dijo López a The List.

Dejando su huella en el entretenimiento, Emme llamó la atención en dos importantes eventos de cine en 2025. Se destacaron tanto en el estreno de Good Night and Good Luck de George Clooney como en Othello de Denzel Washington, luciendo atrevidos looks sin género con rayas y corbatas elegantes.

Su conexión es más evidente en el escenario. Después de su memorable show juntos en el Super Bowl, Emme exploró su creatividad, armando una colección de oraciones entre otros proyectos artísticos.

Desde que nacieron en febrero de 2008, Emme y su gemelo Maximilian han dividido su tiempo entre sus padres. El acuerdo de divorcio no incluyó manutención infantil ni conyugal, y López obtuvo la custodia principal cuando los gemelos cumplieron cuatro años.