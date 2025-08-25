María Becerra Asume el Papel Principal en Drama Carcelario de Netflix Mientras la Industria Musical Latina Celebra el Mejor Talento

En un audaz movimiento profesional, María Becerra pasa del estrellato musical a la actuación en la serie de Netflix "En El Barro". Este oscuro spin-off de "El Marginal" la presenta como una madre desesperada encerrada en prisión.

Ambientada en la prisión La Quebrada, este drama intenso explora cómo las mujeres forman lazos mientras están atrapadas en un sistema corrupto. Interpretando a Cleo, Becerra muestra la lucha determinada de una madre por mantener a su hijo a salvo. Su poderosa canción tema "7 Vidas" mezcla sonidos tradicionales de cumbia con ritmos modernos.

La Academia Latina de la Grabación reveló sus selecciones 2025 para Mujeres Destacadas del Entretenimiento. La cantante Rozalén se une a las líderes de la industria musical Maricarmen Bou, Amarilys Germán y Paula Kaminsky en el reconocimiento de este año.

"Me enorgullece presentar a nuestras homenajeadas de Mujeres Destacadas del Entretenimiento, un grupo excepcional de mujeres que se han distinguido no solo por sus exitosas carreras sino también por su trabajo fuera del ámbito profesional", dijo Manuel Abud en Instagram.

La estrella mexicana Gloria Trevi recibirá el Premio Leyenda del Patrimonio Hispano 2025. "Su arte valiente, sus giras récord y su incansable labor social encarnan el espíritu de este reconocimiento", dijo Antonio Tijerino en Instagram. La celebración será el 4 de septiembre en el Teatro Warner de Washington D.C.

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard, DY sube al escenario para compartir ideas en "El Poder de la Reinvención". El Fillmore de Miami Beach será sede de este evento de cinco días del 20 al 24 de octubre, combinando charlas musicales con presentaciones.