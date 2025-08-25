La Estrella Mexicana Tito Double P Anuncia Gira por 19 Ciudades de México para el 2025

Los fans de la música mexicana podrán ver a Tito Double P en vivo cuando traiga su gira ¡AY MAMÁ! por todo el país. Entre septiembre y noviembre del 2025, los promotores Live Nation y Ocesa presentarán los shows en lugares llenos por todo México.

Comenzando en el enorme Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, los conciertos recorrerán los lugares más grandes del país. La gira termina en el Estadio de Beisbol Arturo C. Nahl de La Paz. Los fans en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Oaxaca y Mérida tendrán su oportunidad de unirse a la emoción.

Los boletos salen a la venta el 28 de agosto a las 10:00 a.m. hora del Pacífico en titodoublep.com. La noticia llega después de su increíble éxito en la gira por Estados Unidos, donde se presentó junto a Peso Pluma, Santa Fe Klan y Chino Pacas.

"Esto no se trata solo de dos artistas surgiendo; se trata de familia ganando juntos... sin envidia... puro amor y respeto," dijo Double P a We Are Mitú.

Su primer disco "Incómodo" se disparó al tope de las listas latinas de Billboard. El exitazo "Dembow Bélico" con Luis R Conriquez explotó en YouTube, alcanzando 50 millones de vistas para el otoño del 2024.

El artista nació como Jesús Roberto Laija García en Tepic antes de establecerse en Culiacán. A mediados del 2024, se llevó el premio Indie Power Player de Billboard. Junto con su primo Peso Pluma, lanzó Double P Records, creando lo que los fans ahora llaman la "Dinastía Laija."