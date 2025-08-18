Jon Hamm y Becky G aparecen en el conciertazo de Bad Bunny en Puerto Rico

El actor Jon Hamm y la cantante Becky G se unieron a miles de fanáticos emocionados en el concierto lleno de Bad Bunny en San Juan. El concierto, celebrado en el Coliseo José Miguel Agrelot, tuvo boletos que costaban la increíble cantidad de $900.

Este show da inicio a la serie de conciertos del cantante en su tierra natal "No Me Quiero Ir de Aquí". Entre la multitud energética había caras famosas, con Hamm vestido casual mientras Becky G llamaba la atención con un vestido rojo.

Ambas estrellas se dejaron llevar por el momento. Hamm bailó con sus amigos, mientras Becky G cantaba junto con todos los demás.

La serie de conciertos se ha convertido en un punto caliente para las celebridades. La estrella de la NBA LeBron James, el cantante Ricky Martin y el actor emergente Austin Butler han estado presentes. La creciente fama de Bad Bunny sigue atrayendo a grandes celebridades.

Su gran éxito comenzó en el Super Bowl 2020, actuando con Shakira. Las colaboraciones con las superestrellas Drake y Cardi B hicieron que su carrera se disparara.

Estos conciertos se agotan al instante. Los fanáticos ansiosos corren a los sitios web de boletos, a menudo pagando dos o tres veces el precio regular solo para entrar a los shows de San Juan.