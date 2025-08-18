Home Sweet Home Sweepstakes
¿Listo para renovar tu espacio? Quizás tu sala necesita un toque de color, o tu cocina un poco más de estilo. Ya sea que tus cojines hayan perdido su suavidad…
¿Listo para renovar tu espacio? Quizás tu sala necesita un toque de color, o tu cocina un poco más de estilo. Ya sea que tus cojines hayan perdido su suavidad o que el arte en tus paredes aún te recuerde a tu primer departamento, este es tu momento para darte un gustito a ti o a alguien que quieres con un cambio de look en la decoración de Target.
Imagínate entrar a un hogar que te inspire y te relaje. Aquí es donde entra el Home Sweet Home Sweepstakes, donde puedes ganar una tarjeta de regalo de $200 en Target para hacerlo realidad. Mantas acogedoras, cestas con estilo, lámparas que llaman la atención... Target tiene todo para crear un espacio que sea único, como tú.
Nuestros sorteos exclusivos para suscriptores son nuestra forma de agradecerte por ser parte de esta comunidad. Si conoces a alguien que también quiera renovar su casa, comparte con ellos el enlace para que se inscriban y tengan la oportunidad de ganar.
Cómo participar en el Home Sweet Home Sweepstakes
Paso 1: Asegúrate de estar suscrito a nuestro newsletter. Es tu pase a concursos exclusivos, novedades y actualizaciones que no te puedes perder. ¿Aún no te has suscrito? No hay problema — solo llena el formulario que está más abajo. ¿No lo ves? Desplázate, desplázate... está esperándote. 👇
Paso 2: Cuando llegue el correo a tu bandeja, ábrelo y haz clic en el enlace especial que viene adentro. Eso te llevará directo al formulario para participar.
Paso 3: Llena el formulario, envíalo y ¡listo! Ya estás participando.
Un ganador afortunado será elegido el 1 de septiembre y nuestro equipo de premios se pondrá en contacto. Mientras tanto, sueña en grande, decora con estilo, y que las buenas vibras de confort te acompañen. 🛋️✨