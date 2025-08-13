Participa Para Ganar: Disney on Ice en Hertz Arena

No hay nada más especial que compartir la magia de Disney con tus seres queridos. Ya sea la primera

vez que vistes Toy Story, cantaste “Libre Soy” o conociste a tu princesa de Disney favorita, Disney On Ice

es el lugar perfecto para revivir estos queridos momentos y crear nuevos recuerdo juntos. Con la ayuda

de su MousePad Mágico, Mickey, Minnie, Donald y Goofy te llevarán a un viaje a través de esos

momentos inolvidables. Descubre aventuras emocionantes de Zootopia, Inside Out 2 y de la nueva

Moana 2. Revive los cuentos clásicos de Toy Story, Frozen, y Encanto, y de las deslumbrantes princesas

de Disney. ¡Y prepárate porque Stitch tomara el MousePad mágico y cualquier cosa puede pasar! ¡Siente

la emoción en una celebración encantada…cerca de casa, solo en Disney On Ice presents Jump In