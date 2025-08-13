Participa Para Ganar: Disney on Ice en Hertz Arena
Del 4 al 7 de septiembre en Hertz Arena en Estero No hay nada más especial que compartir la magia de Disney con tus seres queridos. Ya sea la primeravez…
No hay nada más especial que compartir la magia de Disney con tus seres queridos. Ya sea la primera
vez que vistes Toy Story, cantaste “Libre Soy” o conociste a tu princesa de Disney favorita, Disney On Ice
es el lugar perfecto para revivir estos queridos momentos y crear nuevos recuerdo juntos. Con la ayuda
de su MousePad Mágico, Mickey, Minnie, Donald y Goofy te llevarán a un viaje a través de esos
momentos inolvidables. Descubre aventuras emocionantes de Zootopia, Inside Out 2 y de la nueva
Moana 2. Revive los cuentos clásicos de Toy Story, Frozen, y Encanto, y de las deslumbrantes princesas
de Disney. ¡Y prepárate porque Stitch tomara el MousePad mágico y cualquier cosa puede pasar! ¡Siente
la emoción en una celebración encantada…cerca de casa, solo en Disney On Ice presents Jump In
Términos Importantes
- Cómo participar: Inscríbete para ganar
- Fechas del concurso: 11/8/25 - 29/8/25
- Cómo se selecciona el ganador: Sorteo al azar
- Cuándo se selecciona el ganador: 19/8/25-30/8/25
- Cuántas veces puede participar una persona: 1 vez por día
- Edad de los participantes: 18+ años
- Cuántos ganadores serán seleccionados: 10
- Cuál es el premio: 4 boletos
- Cuál es el valor del premio: $148.68
- Quién proporciona el premio: Feld Entertainment