MIRA: J Lo se mantiene tranquila mientras un grillo se arrastra por su cuello durante un concierto en Kazajstán.

Sin perder el ritmo, Jennifer Lopez espantó un grillo que se le subió por el cuello en el Estadio Central de Almaty, Kazajistán, el 10 de agosto de 2025. Entre canciones, se rió con el público, "Me estaba haciendo cosquillas."

Hizo que el espantar al bicho pareciera parte de su coreografía, manteniéndose profesional en todo momento. El video se hizo viral en las redes sociales, justo cuando crecía la emoción por su próximo proyecto de película.

Los fans viajaron desde 30 países, llenando el estadio centroasiático. Esta presentación fue la penúltima parada de su gira de verano "Up All Night".

Kazajistán la recibió con llenos totales - primero en Astana, luego en Almaty. Los conciertos recibieron críticas excelentes en toda la región.

Durante dos horas seguidas en Almaty, deslumbró con sus éxitos y bailarines. El público cantó cada palabra, sus voces llenando el lugar.

Anteriormente en Varsovia, había manejado otro percance cuando su vestuario se le desabrochó durante una canción. Lo tomó con gracia, diciéndole al público, "¡Estoy aquí en ropa interior!"