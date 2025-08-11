ConcursosEventosHurricane Help Hub
Fabletics Lanza Nueva Colección de Becky G con Características Inteligentes de Rendimiento

La nueva colección de Fabletics presenta ropa deportiva fresca con la cantante Becky G liderando el diseño. Su segunda colaboración incluye adiciones prácticas como shorts ocultos y tecnología que favorece…

Diana Beasley
Becky G attends the "F1: The Movie" European Premiere at Cineworld Leicester Square on June 23, 2025 in London, England
Photo by Gareth Cattermole/Getty Images

La nueva colección de Fabletics presenta ropa deportiva fresca con la cantante Becky G liderando el diseño. Su segunda colaboración incluye adiciones prácticas como shorts ocultos y tecnología que favorece la figura en piezas que se pueden usar tanto para hacer ejercicio como para el día a día.

La colección, que se lanza este verano, incluye vestidos cortos, shorts y sostenes deportivos hechos con la tela premium Pureluxe. Esta es la segunda colaboración entre Becky G y Fabletics en 2025, después de su colección anterior de 19 piezas.

"Cada pieza transmite una confianza atrevida y se puede vestir formal o informal," dijo Becky G a Remezcla.

Entre lo más destacado está el Vestido Corto Pureluxe y la Minifalda, ambos con shorts incorporados muy prácticos. Estas piezas incluyen tecnología que moldea, levanta y suaviza tu cuerpo exactamente donde lo necesitas.

Colores llamativos como "Fizz Frambuesa" y "Abismo Verde" aparecen en toda la colección. Los estilos mezclan la moda callejera de Los Ángeles con influencias culturales mexicanas, continuando los temas de colecciones anteriores.

Este lanzamiento mantiene el impulso de su primera colaboración este año. Esa colección impresionó a los clientes con vestidos deportivos, minifaldas, chaquetas bomber elegantes y enterizos ajustados.

La marca sigue sumando colaboraciones con celebridades a su línea. Recientemente, colaboraron con Khloé Kardashian para diseñar ropa de gimnasio con estilo de celebridad.

¿Interesada en comprar la colección? Visita Fabletics en línea. La compañía todavía no ha compartido detalles de precios ni metas de ventas.

Becky G
Diana BeasleyEditor
