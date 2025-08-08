Netflix Estrena los Primeros Cuatro Episodios de la Segunda Temporada de ‘Merlina’

La primera parte de la segunda temporada de "Mércoles" ya está en Netflix, con cuatro episodios escalofriantes que inician la nueva temporada. Después de su éxito récord el año pasado, la comedia oscura regresa con nuevas sorpresas.

De vuelta en la Academia Nevermore, donde Mércoles derrotó a un peregrino demonio asesino, surgen nuevos peligros. Un brutal asesino conocido como el Destripador de Kansas City, interpretado por Haley Joel Osment, acecha en la oscuridad.

Nuevas caras se unen al elenco - Steve Buscemi toma el papel de Barry Dort, dirigiendo la escuela con autoridad estricta, mientras que Billie Piper interpreta a la excéntrica profesora de música Isadora Capri. Estas adiciones cambian las cosas después de los impactantes descubrimientos de la temporada pasada.

"No me pongan en un pedestal... El único lugar al que los voy a llevar es al precipicio," advierte Jenna Ortega a The Economic Times.

Esta temporada se centra en un mortal juego del gato y el ratón. Una figura misteriosa le envía mensajes enigmáticos a Mércoles, desarrollando los temas de aislamiento de episodios anteriores.

Catherine Zeta-Jones toma un papel más importante como la encantadora Morticia, junto al adorable Gomez de Luis Guzmán. Los nuevos episodios profundizan en la relación madre e hija.

Efectos visuales impresionantes crean un mundo espeluznante donde las orugas predicen la desgracia y las sombras cobran vida. Estos elementos sobrenaturales hacen eco de la magia que hizo tan popular la primera temporada.