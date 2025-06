El Camino de Jennifer Lopez: De Bailarina de TV a Imperio Global del Entretenimiento

Consiguió su primera oportunidad real bailando con New Kids on the Block en los Premios American Music del '91. Un par de años después, llamó la atención en el video de Janet Jackson "That's the Way Love Goes."

En 1999, se lanzó a la música con "On the 6." Los grandes éxitos del álbum "If You Had My Love" y "Come Over" llevaron los ritmos del pop latino directamente al mainstream estadounidense.