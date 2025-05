Shakira Arranca la Etapa Norteamericana de su Nueva Gira, ¡Oye!

¡Sus caderas no mienten! Shakira ha lanzado oficialmente su tan esperada gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, y ya ha roto récords en ventas de boletos. La etapa norteamericana de la gira comenzó el 13 de mayo. Es su primera gira después de su El Dorado World Tour en 2018.

No es de extrañar que la mayoría de sus shows estén agotados, dado su compromiso para asegurar que sus fans siempre tengan una experiencia inolvidable. Ella le dijo al medio sobre su preparación antes de cada show: "Tengo que ensayar varios días y probar todo de nuevo, desde las pantallas hasta la música. Hay algunas nuevas adiciones al repertorio, como 'Underneath Your Clothes'. Sé que algunos de mis fans estadounidenses querrán escuchar los clásicos además de 'Hips Don't Lie' y 'Whenever, Wherever'".