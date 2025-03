Bad Bunny Lanza una Zapatilla Deportiva Minimalista y el Esperado Lanzamiento Ya Está Aquí

Benito se ha asociado con Adidas y ha lanzado una "zapatilla bailarina". Presenta la silueta Taekwondo de la marca con el toque personal del artista, mezclando materiales de ante y lona, por los que son conocidos los zapatos anteriores de Bad Bunny con Adidas. Solo estarán disponibles en color amarillo. Claire Sterling, diseñadora senior de calzado, ha comentado a The Cut que este es el comienzo de traer zapatos centrados en el público femenino y reflejar tanto a él como a su base de fans a través de sus zapatos. Y si el furor por su último anuncio de Calvin Klein sirve de indicación, la base de fans (yo incluida) quiere cualquier cosa que pueda conseguir de la superestrella puertorriqueña.

Sí, si puedes conseguirlas. Durante una discusión sobre los últimos lanzamientos de moda en The Cut, todo el equipo de moda estuvo de acuerdo en que todos usaríamos esta zapatilla. Incluso acabamos de hacer un análisis profundo sobre cómo los zapatos se están volviendo más delgados. Sin embargo, si no eres fan del color amarillo que sale el 29 de marzo, espera un poco. Un representante de Adidas le dijo a The Cut que los colores negro y crema saldrán en algún momento de abril. Y por supuesto, actualizaremos esta historia para que sepas cómo conseguirlos (más detalles a continuación).