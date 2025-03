Programa en Fort Myers ofrece fotos profesionales gratis para personas con antecedentes penales que buscan trabajo

En el evento "De Fotos Policiales a Fotos Profesionales" en Fort Myers, personas con antecedentes penales recibieron fotos profesionales gratis. La ciudad apoyó este programa transformador en Alliance for the Arts con una beca de $8,500.

"Es la primera vez que me han maquillado y me siento increíble", dijo Hiedi White, residente de Fort Myers, a Fox 4. "Me siento como Cenicienta. Para mí, es pasar de la desesperación a la esperanza".